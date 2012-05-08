На центральні маршрути Києва вийшли ще 50 нових автобусів і тролейбусів

Сьогодні на центральні маршрути міста вийшли ще 50 одиниць нового транспорту: 14 тролейбусів і 36 автобусів, придбаних на кошти кредиту ЄБРР.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації

«Ці 50 сучасних комфортабельних автобусів та тролейбусів дозволять не лише оновити центральні маршрути громадського транспорту та покращити зовнішній вигляд центральних вулиць Києва, а й значно розвантажать обрані киянами рейси, зменшивши інтервал руху», – сказав голова КМДА Олександр Попов.

Тож частиною новеньких одиниць рухомого складу вже сьогодні оновили тролейбусні маршрути №16 «Майдан Незалежності – вулиця Щусєва» та №38 «Музей історії Великої Вітчизняної війни – ст. метро «Видубичі». Іншу частину тролейбусів додатково направили на тролейбусний маршрут №5 «Площа Льва Толстого – вулиця Білицька».

Нові автобуси спрямували на автобусні маршрути №9 «Вулиця Булгакова – станція метро «Лук’янівська»; №48 «Станція метро «Лівобережна» – готель «Славутич»; №64 «Станція метро «Славутич» – садове товариство «Вишеньки»; №97 «Станція метро «Святошин» – масив Новобіличі».

Також збільшено кількість рухомого складу автобусного маршруту №30 «Станція метро «Академмістечко» – санаторій «Лісова галявина». Це дало змогу внести зміни у маршрут та організувати перевезення пасажирів із заїздом через вул. Селянську, що дасть змогу забезпечити автобусним зв’язком майже всю територію Пущі-Водиці.