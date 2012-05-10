Лавринович хоче ліквідувати нацкомісію з моралі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, відповідний проект закону був розроблений Мін’юстом та ухвалений сьогодні під час урядового засідання.

За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, дана законодавча ініціатива уряду ґрунтується на тому, що повноваження Нацкомісії з питань захисту суспільної моралі на практиці дублюють функції Міністерства культури, Державного комітету телебачення і радіомовлення та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Міністр нагадав, що структура центральних органів виконавчої влади, яка була затверджена указом Президента України від 9 грудня 2010 року, не передбачає наявність такого органу як Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі. У грудні 2010 року Кабміном було затверджено План організації виконання згаданого указу Президента, який передбачав вирішення питання ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

З огляду на це, уряд у своєму законопроекті пропонує виключити із Закону "Про захист суспільної моралі" положення щодо визначення статусу та засад діяльності Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

Крім того, пропонується визначити, що державний нагляд за додержанням вимог Закону "Про захист суспільної моралі" та законодавства у сфері захисту суспільної моралі в межах своєї компетенції здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику в інформаційній та видавничій сфері, сферах культури, охорони здоров'я, освіти і науки, державної митної справи, Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Експертизу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, згідно з урядовим законопроектом, матимуть право державні і громадські організації, фізичні та юридичні особи, виробники і розповсюджувачі предметів і продукції, що звернулися з офіційним зверненням.