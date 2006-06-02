Пустовойтенко має обміняти ”Арсенал” на туалети?

Вчора Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив заступнику голови Київської міської державної адміністрації Валерію ПУСТОВОЙТЕНКУ очолити конкурсну комісію і впродовж тижня визначити подальшу долю муніципальної футбольної команди «Арсенал».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Міський голова зазначив, що кожного місяця на утримання команди з бюджету Києва витрачається понад 2 млн. грн.

Як також повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ 30 травня доручив В.ПУСТОВОЙТЕНКУ впродовж тижня вивчити проблему і розробити план заходів щодо вирішення питання відсутності туалетів у громадських місцях столиці.

Довідка УНІАН. У жовтні 2001 року тодішній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО підписав розпорядження «Про створення ТОВ “Футбольний клуб «Арсенал» (Київ)» на базі ФК ЦСКА (Київ), в якому зазначалося, що клуб створений відповідно до ст. 60 Закону «Про місцеве самоврядування на Україні» з метою підтримки розвитку спорту в Києві. Питаннями фінансування клубу займається Головне управління з питань фізичної культури і спорту Київської міської державної адміністрації, а найвищим органом управління «Арсеналу» є наглядова рада.