Власенко каже, що сьогодні в суді був «маразм і абсурд»

Адвокат екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що жодна сторона процесу не просила Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ вивчати додаткові матеріали у “газовій” справі.

Про це він сказав журналістам після закінчення сьогоднішнього судового засідання, повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко.

"Те, що було сьогодні – це маразм і абсурд на рівні найвищої судової установи держави. Суд сьогодні розв’язав навіть ті клопотання, які не заявлялися. Прокурори попросили відкласти розгляд справи у зв’язку з відсутністю Юлії Тимошенко. Розв'язуючи це клопотання головуючий суддя сказав, "а ще і для вручення якихось документів", про що його ніхто не просив. Це все свідчить про пряму упередженість цього складу суду", – сказав С.Власенко.

Захисник підкреслив, що присутність Ю.Тимошенко на касаційному процесі не є обов’язковою. "Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає взагалі обов’язкової участі. Крім того, Юлія Тимошенко чітко, у письмовому вигляді, висловила свою позицію, що не хоче брати участь у цьому засіданні", – наголосив він.

Як повідомлялось, сьогодні судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ оголосила перерву до 26 червня у засіданні з розгляду касаційної скарги захисника екс-прем'єр-міністра Олександра Плахотнюка в інтересах Ю.Тимошенко на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.

Заступник голови Вищого спеціалізованого суду Станіслав Міщенко оголосив відповідне рішення після того, як представники сторони державного обвинувачення з клопотанням перенести судове засідання через відсутність на процесі екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко.