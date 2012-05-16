Автора скандального фільму про Лук'янівське СІЗО розшукує прокуратура

"Прокуратура звернулась до ТВі з вимогою надати інформацію про моє місцезнаходження". Про це журналіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Згідно із документом, у провадженні слідчого відділу прокуратури Києва перебуває кримінальна справа, яка порушена щодо службових осіб Київського слідчого ізолятора №13 за ознаками злочину передбаченого частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу.

У прокуратурі зазначають, що під час слідства у кримінальній справі виникла необхідність у проведенні слідчих дій за участю Усова.

"З наявної у слідчому відділі інформації, наразі Усов перебуває у службовому відрядженні", - йдеться у документі.

Тому слідчий просить телеканал ТВі надати інформацію про те, в якій країні перебуває журналіст, а також про дату початку і закінчення відрядження.