Прокуратура заявляє, що автора фільму про СІЗО не шукає, але бачити хоче

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури міста Києва, за дорученням Президента України та генерального прокурора прокуратурою столиці була проведена перевірка фактів, висвітлених у фільмі К.Усова про Київський слідчий ізолятор.

За результатами перевірки прокуратурою столиці порушено кримінальну справу, під час розслідування якої службовій особі СІЗО пред’явлено обвинувачення у перевищенні влади та службових повноважень.

Слідство у кримінальній справі підходить до завершення. Виконано всі слідчі дії, спрямовані на доказування вини обвинуваченого, однак існує необхідність у проведенні ще ряду слідчих дій за участю К.Усова як основного свідка по справі.

У прокуратурі підкреслили, що К.Усов є ключовим свідком, а не обвинуваченим.

Слідчий органів прокуратури Києва запрошував К.Усова до прокуратури з намірами отримати важливі свідчення у справі, оскільки свідчення К.Усова є ключовими для завершення розслідування і направлення справи до суду для розгляду по суті.

У зв’язку з неможливістю зв’язатися з журналістом слідчим було направлено листа до редакції телеканалу ТВі з проханням підтвердити або спростувати інформацію про відрядження журналіста, а також повідомити про можливі дати повернення К.Усова в Україну з єдиною метою – мати змогу отримати важливі у справі свідчення.

Прокуратура столиці сподівається, що після повернення в Україну К.Усов виконає свій громадянський обов’язок і надасть свідчення у справі, оскільки сам зацікавлений в об’єктивності слідства та прийнятті остаточного і законного рішення у ній.

«Відповідно до ст. 138 Кримінально-процесуального кодексу України, у розшук оголошується особа, якій пред’явлено обвинувачення у кримінальній справі, коли місце її перебування органу досудового слідства невідоме. Відповідно, у розшук К.Усов не оголошувався і оголошуватися не буде», - зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на телеканалі ТВі вийшов фільм журналіста К.Усова, в якому показано побут ув’язнених Лук’янівського СІЗО, порушення їхніх прав і зловживання наглядачів та інших службовців установи.