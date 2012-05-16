Прокуратура заявляє, що автора фільму про СІЗО не шукає, але бачити хоче
У прокуратурі міста Києва наголошують, що заяви про розшук тележурналіста Костянтина Усова, який зробив фільм про Лук’янівське СІЗО, є неправдивими та вводять в оману громадськість.
|Прокуратура хоче допитати Усова як ключового свідка у справі
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури міста Києва, за дорученням Президента України та генерального прокурора прокуратурою столиці була проведена перевірка фактів, висвітлених у фільмі К.Усова про Київський слідчий ізолятор.
За результатами перевірки прокуратурою столиці порушено кримінальну справу, під час розслідування якої службовій особі СІЗО пред’явлено обвинувачення у перевищенні влади та службових повноважень.
Слідство у кримінальній справі підходить до завершення. Виконано всі слідчі дії, спрямовані на доказування вини обвинуваченого, однак існує необхідність у проведенні ще ряду слідчих дій за участю К.Усова як основного свідка по справі.
У прокуратурі підкреслили, що К.Усов є ключовим свідком, а не обвинуваченим.
Слідчий органів прокуратури Києва запрошував К.Усова до прокуратури з намірами отримати важливі свідчення у справі, оскільки свідчення К.Усова є ключовими для завершення розслідування і направлення справи до суду для розгляду по суті.
У зв’язку з неможливістю зв’язатися з журналістом слідчим було направлено листа до редакції телеканалу ТВі з проханням підтвердити або спростувати інформацію про відрядження журналіста, а також повідомити про можливі дати повернення К.Усова в Україну з єдиною метою – мати змогу отримати важливі у справі свідчення.
Прокуратура столиці сподівається, що після повернення в Україну К.Усов виконає свій громадянський обов’язок і надасть свідчення у справі, оскільки сам зацікавлений в об’єктивності слідства та прийнятті остаточного і законного рішення у ній.
«Відповідно до ст. 138 Кримінально-процесуального кодексу України, у розшук оголошується особа, якій пред’явлено обвинувачення у кримінальній справі, коли місце її перебування органу досудового слідства невідоме. Відповідно, у розшук К.Усов не оголошувався і оголошуватися не буде», - зазначили в прокуратурі.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно на телеканалі ТВі вийшов фільм журналіста К.Усова, в якому показано побут ув’язнених Лук’янівського СІЗО, порушення їхніх прав і зловживання наглядачів та інших службовців установи.