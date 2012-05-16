На Хортиці смерч зніс багатотонний дах Музею запорізького козацтва (фото)

Як повідомили УНІАН в адміністрації Національного заповідника «Хортиця», через техногенну небезпеку, пов`язану з наслідками смерчу, музей тимчасово закрито для відвідин туристами.

Смерч підняв на кілька метрів вгору металеве покриття, яке було встановлено на даху музею в 2006 році. На час ремонту зберігається небезпека обрушення навислих конструкцій на внутрішній дворик музею.

В адміністрації заповідника «Хортиця» зазначили, що не пригадують подібних природних катаклізмів на острові.

Як повідомили УНІАН фахівці запорізького аварійно-рятувального загону «Кобра», які в даний час вивчають можливості ліквідації наслідків аварії, «спочатку доведеться укріпити 15-тонну залізну конструкцію, яка нависла над внутрішнім двориком музею, що може пошкодити будівлі музею, і знайти будівельну фірму, яка могла б цим зайнятися професійно».

За розрахунками фахівців, для того щоб прибрати з даху музею десятки тонн спотвореного заліза, потрібно не менш як 100 тис. грн.