Голосування у в'язниці й лікарні може стати джерелом фальсифікацій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної організації Української народної партії.

Згідно з повідомленням, у Чернігівські області ЦВК утворила на постійній основі 1 тис 108 виборчих дільниць (на 7 дільниць більше, ніж було на останніх президентських виборах у 2010 році). З них 45 – спеціальні виборчі дільниці. При цьому 40 утворено в стаціонарних лікувальних закладах, 5 – в установах виконання покарань. Найбільше спеціальних дільниць на постійні основі утворено в Чернігові – 15. Орієнтовна кількість виборців на момент утворення виборчих дільниць в стаціонарних лікувальних закладах становить 8 тис 665 виборців (близько 1% виборців), а в установах виконання покарань – 1 тис 701.

"Таким чином, до запланованого по закону надлишку бюлетенів при виготовленні у 0,5% до кількості виборців, які включені до списку виборців на кожній виборчій дільниці, додається щонайменше ще один відсоток зайвих бюлетенів", - підкреслив представник УНП Сергій Соломаха.

Він зауважив, що на виборах 2010 року було утворено лише 16 спеціальних виборчих дільниць для голосування виборців, що перебувають в лікувальних закладах області. При цьому спеціальні виборчі дільниці утворювалися тільки у 8 районних лікарнях.

С.Соломаха назвав незрозумілим той факт, що голоси виборців, які перебуватимуть на лікуванні в Прилуцькій і Чернігівській районних лікарнях, будуть додаватися, відповідно, до підсумків голосування по м. Прилуки та м. Чернігів. А ось голоси хворих з Ніжинської ЦРЛ, розташованої в м. Ніжин, – до Ніжинського району.

"Партія влади майже у 4 рази, порівняно з останніми виборами, збільшила кількість виборців, які знаходяться під контролем адміністративного ресурсу, та створила умови для виготовлення додатково щонайменше ще одного відсотка зайвих бюлетенів", - констатував він.