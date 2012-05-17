Виставки «Машинобудування. Металургія», «Литво», «Композити та склопластики»

З 22 по 25 травня у Запоріжжі, у виставковому центрі «Козак-Палац», відбудеться промислова подія – міжнародні спеціалізовані виставки «Машинобудування. Металургія - 2012», «Литво - 2012», «Композити та склопластики - 2012».

Заходи проводяться Запорізькою торгово-промисловою палатою за сприянням профільних міністерств та галузевих інститутів і асоціацій: Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державного агентства України по управлінню державними корпоративними правами та майном, Національного космічного агентства, Науково-дослідного інституту склопластиків та волокна, Союзу виробників композитів, Асоціації ливарників України, Асоціації технологів-машинобудівників України, Фізико-технологічного інституту металів та сплавів України, Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національної металургійної академії України.

Запорізька промислова виставка «Машинобудування. Металургія» - одна з найвідоміших та масштабніших спеціалізованих виставкових заходів в Україні. Цього року її проведення стане вже двадцятим. Щорічно захід об’єднує сотні учасників ринку – виробників, постачальників, дилерів, покупців, зацікавлених в розширенні меж співпраці та пошуку нових ринків збуту. Виставка давно стала відома серед ділових кіл як вітчизняних промисловців, так і партнерів із-за кордону. Для багатьох компаній саме ця виставкова площадка стала основою для подальшого успішного співробітництва з підприємствами регіону.

Паралельно відбудеться VIII міжнародна спеціалізована виставка-конференція «Литво - 2012». Учасники виставки та конференції презентують новітні сучасні ливарні технології, продукцію, обладнання. За участю провідних науковців, фахівців галузі відбудеться традиційна конференція «Литво. Металургія».

Цього року до масштабної промислової зустрічі організатори додали ще одну актуальну тематику – виставку композиційних та полімерних матеріалів «Композити та склопластики - 2012», що є єдиним профільним заходом в Україні та в п’яте відбудеться у Запоріжжі. Учасники цієї експозиції, понад 30 підприємств галузі, представляють на ринку кращий досвід в області інновацій, а саме у сфері розвитку сучасних конструкційних та композитних матеріалів.

У рамках виставки відбудеться науково-практична конференція «Сучасні технології композитів та склопластиків в промисловості України». Основні питання конференції – світові тенденції розвитку ринку композиційних матеріалів, нові технологічні аспекти виробництва, застосування передових практик.

Разом із виставковими заходами відбудеться ІІ Промисловий інвестиційний форум. Організатори Форуму - Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна Рада за підтримки Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. «Інвестиції. Індустрія. Інновації» - основний слоган заходу, відображає зміст зустрічі. Запорізький інвестиційний форум стане ефективною площадкою для ділового спілкування, налагодження нових зв’язків, обміну досвідом. Партнерами Форуму є Європейська Бізнес Асоціація, аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers, ТОВ «Русмет Івентс», компанія «Бюро Верітас».

Розширення меж співробітництва в науково-технічній сфері, встановлення ділових контактів між науково-дослідними організаціями, галузевими інститутами та виробничими підприємствами країн-учасниць Форуму – результати, що очікуються за підсумками роботи контактно-коопераційної біржі.

Отже, промислова подія в Запоріжжі об’єднає понад 300 учасників з України, СНД, Центральної та Східної Європи, загалом представництва з 16 країн світу, а виставкова площа перевищить 5 000 кв.м.

Презентація інноваційної продукції та технологій, розвиток вітчизняної промисловості в реаліях сьогодення, пошук нових шляхів розвитку та вдосконалення, освоєння нових ринків збуту в сучасних економічних умовах – завдання, що ставлять перед собою учасники та організатори заходів.

Структура промисловості південно-східного регіону, сучасна зручна виставкова інфраструктура, зацікавленість багатьох професіональних відвідувачів – основні складові успішного проведення промислових виставок у Запоріжжі.

Урочисто виставки відкриються 22 травня о 12.00 та будуть працювати для відвідувачів:

22, 23, 24 травня - з 10.00 до 17.30,

25 травня - з 10.00 до 14.30.

On-line реєстрація для відвідувачів виставки проводиться за адресою www.expo.zp.ua

для слухачів форуму - за адресою www.ziif.in.ua

Оргкомітет виставок:

тел.: + 38 (061) 213-50-26, 213-51-67

expo5@cci.zp.ua, expo@cci.zp.ua

www.expo.zp.ua