Адвокат Луценка підозрює, що прокурор не знає КПК

Державний обвинувач у суді зі звинувачення колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в незаконному стеженні за водієм екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком вважає, що відмова потерпілого від своїх претензій не означає відсутності складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це державний обвинувач Євген Зінченко заявив у коментарі журналістам після перенесення засідання Печерського райсуду Києва через неявку В.Давиденка.

За словами Є.Зінченка, рішення про примусову доставку на наступне засідання суду потерпілого або свідка є звичайною процедурою.

Відповідаючи на запитання, чи можуть свідчення В.Давиденка змінити суть справи, якщо він не має претензій до Ю.Луценка, Є.Зінченко сказав: "Ми по суті дану справу ще не розглянули, у нас у цій справі розпочався судовий розгляд із самого початку, тому давати оцінку якимсь показанням потерпілого, якого на даному етапі ще не допитано, я вважаю, не етично".

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче запитання, чи позначиться це на самій кримінальній справі щодо Ю.Луценка, держобвинувач підкреслив: "Теоретично, якщо потерпілий відмовляється від якихось своїх показань або від якихось претензій, це не означає, що у особи (підсудного) не може бути складу злочину, оскільки це справа не приватного звинувачення".

Є.Зінченко також відзначив, що без потерпілого слухати справу неможливо, і наступного разу, якщо він не з`явиться на засідання, то суд може застосувати щодо нього відповідні заходи реагування, передбачені Кодексом про адміністративні порушення (штраф).

У свою чергу адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець акцентував увагу на тому, що примусовий привід у даному випадку не зовсім законний, оскільки суду не відомо, чи одержав В.Давиденко повістку.

Щодо показань водія В.Сацюка про те, що він не вважає себе потерпілим, то О.Баганець припустив, що у такому разі суть звинувачень стає безпідставною.

"Якщо у даній справі немає потерпілого, то будь-які незаконні дії співробітників міліції, які виносили ухвалу про продовження термінів проведення оперативно-розшукових заходів, не заподіяли істотної шкоди, і в такій ситуації немає складу злочину і підсудного", - відзначив адвокат.

Коментуючи слова прокурора про те, що відмова потерпілого від свого статусу не має значення для розгляду справи, О.Баганець заявив: "Прокурор не знає КПК. Для того, щоб визнати факт завдання істотної шкоди, законним правам і інтересам громадян, має бути заява громадянина. Якщо він себе таким не вважає, то про яку кримінальну відповідальність можна говорити?", - запитав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Печерський районний суд Києва на 1 червня переніс розгляд справи зі звинувачення Ю.Луценко в організації незаконного стеження за В.Давиденком. Суддя задовольнила клопотання захисту екс-міністра, в якому він просив забезпечити явку на судове засідання В.Давиденка.

Довідка УНІАН. Ю.Луценку висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння екс-Президента В.Ющенка. Ю.Луценко обвинувачують у тому, що у 2009 році на посаді голови МВС він продовжив оперативні заходи щодо розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Цей епізод справи щодо екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.

У свою чергу, В.Давиденко на допиті в суді 18 серпня 2011 року заявляв, що його права не порушувалися.

За версією слідства, В.Ющенка було отруєно 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.