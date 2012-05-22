Регіонали «ведуть роботу з депутатами» щодо скандального закону про мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив народний депутат з фракції НУ-НС Олесь Доній.

Зокрема, за його словами, цей законопроект є в порядку денному на четвер.

В той же час О.Доній наголосив, що у випадку ухвалення відповідного законопроекту в цілому про українську мову в містах можна забути. «Адже під вивіскою лібералізму, гуманізму і демократизації чітко стверджується ідея, що ні в університетах, ні на телебаченні, ні в тих містах, де хоча б 10% людей вважають своєю рідною мовою російську, обов’язковість щодо української мови не буде», - сказав народний депутат.

В свою чергу один із авторів законопроекту, народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко зауважив, що говорити про ухвалення в цілому вже цього тижня відповідного закону не можна.

Він пояснив це тим, що між першим і другим читанням депутати мають право вносити свої поправки. «Однак фракція Партії регіонів і КПУ однозначно будуть підтримувати цей закон», - сказав він.

В.Колесніченко пояснив, що наразі ведеться і робота з іншими депутатами. «Я думаю, що ми знайдемо достатню кількість голосів, аби його ухвалити в першому читанні», - сказав він.

При цьому народний депутат додав, що скоріш за все, буде скорочена підготовка відповідного законопроекту до другого читання.

Довідка УНІАН. Народні депутати від Партії регіонів С.Ківалов та В.Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про принципи державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.