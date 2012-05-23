Адвокат: українці ремонтували техніку військ Каддафі під загрозою розстрілу

Про це пише газета "Сегодня". За словами українського правозахисника, який побував на судовому процесі в Тріполі, Станіслава Селіванова, адвокат українських підсудних Тарік Абухалялі в своїй промові переконливо довів, що всі чотири статті, за якими пред`явлено обвинувачення, до затриманих не мають відношення, тому що українські громадяни були вимушені обслуговувати військову техніку під загрозою розстрілу.

Усе звинувачення грунтується на свідченнях полковників армії Каддафі - Абду Саляма і Мухаммеда Архан, які бездоказово звинуватили затриманих, розповів правозахисник. "Я думаю, що вони свої життя рятують ціною наших співвітчизників", - зазначив Селіванов.

Газеті також вдалося зв`язатися по телефону з одним із заручників, який попросив не називати його імені. "Нам все гірше і гірше. Всі поголовно хворіють. На засіданнях суду українські дипломати присутні, ніяк не впливаючи на хід судового процесу. У нашій камері з розваг - лише телевізор. Хлопці дуже напружені і сильно нервують, кінця цьому всьому не видно", - наводить видання його слова.

На думку затриманого, українці могли стати розмінною монетою у торгах України та Лівії за літак Каддафі.

"Лівійці натякають, що наша влада просто хоче нажитися на тому самому літаку - за ремонт вже сплатив Каддафі, а Україна хоче вдруге отримати гроші за нього. Більше того, на ремонт літака українці нібито витратили всього 1 мільйон доларів, а потім раптом звідкись з`явилася вартість в 29 мільйонів доларів. Лівійці кажуть, що їх хочуть обдурити. Ось тому, мовляв, ми і сидимо ", - сказав газеті заручник.

Прес-секретар МЗС України Олександр Дикусаров спростував інформаціюпро запропонований обмін літак - на українців, заявивши, що "судовий процес над українцями перебуває в політичній площині".

Як повідомляв УНІАН, прихильники Перехідної національної ради Лівії у вересні минулого року затримали 22 українських фахівці. Суд Тріполі у квітні розпочав процес у цій справі. Українським громадянам пред`явили офіційне звинувачення в тому, що вони брали участь в ремонті техніки військ поваленого лівійського лідера Каддафі.