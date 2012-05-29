Янукович розказав суддям, що Феміда має бути не такою вже й сліпою

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності приведення системи правосуддя в Україні до міжнародних стандартів.

Про це він сказав, виступаючи на церемонії складення присяги особами, вперше призначеними на посаду професійного судді, повідомляє прес-служба глави держави.

«Наша мета - привести систему правосуддя в Україні до найкращих міжнародних стандартів, посилити авторитет і престиж суддівської професії, зміцнити незалежність суддів», - наголосив В.Янукович.

«Я хочу, щоб ви пам’ятали – Феміда має бути сліпою лише до звань, посад і грошей, але не до людських доль. Переконаний, що вам під силу ці відповідальні завдання. Ви зробите свій внесок у вдосконалення правової системи держави, зміцнення віри людей у справедливість, правосуддя та утвердження верховенства права у суспільстві», - зазначив В.Янукович.

Президент переконаний, що українське суспільство потребує освічених суддів, здатних зайняти принципову позицію в захисті інтересів громадян і суспільства.

В.Янукович наголосив, що сьогодні влада вживає необхідних заходів для покращення правових, соціальних і фінансових гарантій незалежності суддів.

«Вважаю, що незалежний суддя - це в першу чергу, суддя освічений, суддя, професіоналізм якого є запорукою доступного, справедливого та чесного судочинства», - сказав Президент.

Також він вкотре висловився за необхідність якнайшвидшого ухвалення закону про адвокатуру, який має стати важливим кроком з утвердження конституційного права кожного громадянина на якісну правову допомогу.

«Переконаний, що стан адвокатури є показником захищеності особи та одним з індикаторів просування держави в напрямі утвердження й забезпечення прав і свобод людини», - сказав Президент.