Хорошковському боротися з корупцією заважають недосконалі закони
13:50, 30 травня 2012Політика
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Перший віце-прем`єр-міністр стверджує, що чинне нині законодавство про державні закупівлі не забезпечує необхідного захисту від корупційних дій.
|Хорошковський дав доручення розробити зміни до законів
За його словами, тендерні комісії у ряді випадків не є сьогодні бар`єром проти корупції, часто стають каталізатором відповідних протиправних дій.
В.Хорошковський також додав, що правоохоронні органи ведуть боротьбу з корупцією у сфері тендерних закупівель. Проте, за його словами, цього поки що недостатньо для ефективної протидії корупції.
За словами В.Хорошковського, тільки внесення необхідних змін до законодавства дасть змогу ефективно боротися з корупційною складовою у сфері держзакупівель.
У зв`язку з цим В.Хорошковський доручив всім причетним до цієї сфери розробити в місячний термін зміни до законодавства, які повинні ефективно протидіяти корупції у сфері держзакупівель.
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