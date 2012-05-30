Хорошковському боротися з корупцією заважають недосконалі закони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на зустрічі з громадськими організаціями перший віце-прем`єр-міністр України Валерій Хорошковський.

За його словами, тендерні комісії у ряді випадків не є сьогодні бар`єром проти корупції, часто стають каталізатором відповідних протиправних дій.

В.Хорошковський також додав, що правоохоронні органи ведуть боротьбу з корупцією у сфері тендерних закупівель. Проте, за його словами, цього поки що недостатньо для ефективної протидії корупції.

За словами В.Хорошковського, тільки внесення необхідних змін до законодавства дасть змогу ефективно боротися з корупційною складовою у сфері держзакупівель.

У зв`язку з цим В.Хорошковський доручив всім причетним до цієї сфери розробити в місячний термін зміни до законодавства, які повинні ефективно протидіяти корупції у сфері держзакупівель.