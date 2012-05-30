YouTube звільнили від відповідальності за піратські ролики

Суд не задовольнив претензії найбільшої французької мовної компанії TF1 до YouTube в розмірі 141 мільйона євро за порушення авторських прав на фільми й спортивні передачі, опубліковані користувачами, повідомляє Лента.ру. У своєму рішенні суд зобов'язав TF1 відшкодувати судові витрати інтернет-гіганта в розмірі 80 тисяч євро.



У рішенні повідомляється, що відповідальність за ролики несе не сам відеохостинг, а його користувачі. YouTube не зобов'язаний модерувати відео перед публікацією, оскільки він інформує користувачів, що публікувати контент без дозволу правовласника заборонено.



Останнє рішення повторює прецедент 2011 року, коли французький суд класифікував відеохостинг Dailymotion як "платформу", але не "редактора" контенту, зазначає Reuters. Це означає, що вебсайти не несуть відповідальності за розміщені на них піратські матеріали, якщо вони видаляють їх на вимогу правовласника.



Представники TF1 заявили, що здивовані результатом справи і розглядають можливість апелювати до рішення суду. В Google схвалили рішення і зазначили, що воно підтримує відкритість їх платформи.



Нині Google судиться з аналогічним позовами з медіа-гігантом Viacom в США і проти мовної компанії Mediaset в Італії. У квітні 2012 року суд в Гамбурзі наклав на YouTube відповідальність за піратський контент, а китайські кіновиробники заявили про збитки в 308 мільйонів доларів через порушення авторських прав.