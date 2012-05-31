У ВР засекретили присягу Ахметова

Як повідомляє "Українська правда", у відповіді на запит пишеться, що "запитувана Вами інформація є конфіденційною, оскільки містить особистий підпис народного депутата Ахметова Р.Л."

Журналісти зацікавилися, чи взагалі складав Ахметов присягу, враховуючи, що він побував лише на одному засіданні Верховної Ради з 530, які відбулися за останні чотири з половиною роки.

На думку медіа-юриста Дмитра Котляра, відмова в наданні присяги Ахметова є порушенням закону про доступ до публічної інформації.

"Навіть якщо погодитися, що підпис Ахметова є конфіденційною інформацією, вони мали б закреслити його і надати решту документа, бо інакше це пряме порушення частини 7 статті 6 закону "Про доступ", - зазначив Котляр.

"Також можна додати, що у відмові відсутнє обгрунтування того, чи переважає інтерес захисту конфіденційності пана Ахметова суспільний інтерес отримати цю інформацію про нього, а також відсутнє посилання на механізм оскарження відмови. Це є порушенням статті 22 Закону про доступ", - додав медіа-юрист.