Азаров отримав скаргу у Facebook

Про це М.Азаров повідомив під час спілкування с користувачами мережі Facebook у відповідь на скаргу користувача, що на своє звернення отримав «відписку».

«Ви пишете про те, що Ваше звернення закінчилося черговою відпискою. Це мене дуже турбує. Вже якщо на пряме доручення прем`єр-міністра так реагують наші чиновники, то про що можна говорити? Тому я зараз дам доручення своєму апарату проаналізувати абсолютно всі мої доручення, як вони виконані», - написав М.Азаров.

Він зауважив, що одні доручення можна виконати за один день, а на виконання інших необхідно чимало часу.

«Тому мої співробітники виконають такий аналіз, і я ці результати розгляну. Там, де ми знайдемо бюрократичні відписки, - по всіх винних будуть зроблені висновки. Я винесу це питання на розгляд уряду та запропоную рішення, адже моя робота з вами проводиться не заради цікавості, а заради того, щоб будь-який громадянин мав можливість достукатися безпосередньо до прем`єр-міністра. Можливості інтернету це дозволяють, і відповідно питання виконання доручень прем`єр-міністра - це питання довіри людей до виконавчої влади. Тому і Ваше звернення буде розглянуто», - зазначив М.Азаров.