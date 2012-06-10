Керівники харківських оборонних заводів називають акцію протесту політичною

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

На думку директора заводу Миколи Білова, «сьогоднішній мітинг - це спланована політична акція, організована лідером об'єднання «Трудова Харківщина» Павлом Тищенком, який раніше входив до складу фракції Комуністичної партії в Харківській обласній раді».

М.Білов підкреслив, що на сьогодні підстав для занепокоєння у співробітників очолюваного ним підприємства немає, оскільки завод «працює в нормальному режимі».

«Для мене була повною несподіванкою сьогоднішня акція, і я впевнений, що вона чисто політична. В нашому місті зараз відбувається така важлива подія - Євро-2012. До нього харків'яни готувалися кілька років, і напрацьовувати на цьому політичний капітал несолідно для справжнього політика», - зауважив директор заводу ім. Малишева.

Він запевнив, що підприємство продовжує виконання замовлень, працює кілька цехів.

«Наступного тижня буде два серйозних відвантаження готової продукції. Є поточна заборгованість по заробітній платі, але вона виплачується, частина була виплачена минулого тижня, чергові виплати очікуються наступного тижня. Ми сьогодні увійшли в нормальний робочий режим, тому для подібних акцій немає підстав», - сказав М.Білов.

Він також повідомив, що від керівників цехів та голови профспілки заводу він не отримав підтвердження, що на площу Свободи виходили саме співробітники підприємства.

У свою чергу директор приладобудівного заводу Юрій Мазниченко зауважив, що на очолюваному ним підприємстві зараз проводиться активна робота з виведення підприємства з кризи.

«Борги по заробітній платі погашаються, крім того, найближчим часом буде представлений план реструктуризації заводу», - зазначив його директор.

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Як повідомляв УНІАН, в суботу на акцію протесту з вимогою виплати заробітної плати вийшли близько 100 робітників цих двох військово-промислових заводів. Вони зібралися на площі Свободи поблизу офіційної фан-зони Євро-2012 в Харкові.

Пікетувальники вимагали негайного погашення боргів по заробітній платі, а також відновлення стабільної роботи підприємств. За даними учасників акції протесту, борги по заробітній платі на ДП «Харківський приладобудівний завод» сягають 38 млн грн, деякі з робітників не отримували грошей більше року.