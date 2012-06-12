Тимошенко пишається Шевою і маленьким хлопчиком, якого показали на весь світ

Про це йдеться в листі Ю.Тимошенко, текст якого розміщено на сайті “Батьківщини”.

Ю.Тимошенко привітала всю Україну з такою перемогою. “Я пишаюся всіма, хто грав на стадіоні, хто підтримував наших футболістів, вболівав за Україну!”, - написала вона.

Лідер “Батьківщини” переконана, що такі перемоги роблять нас нацією переможців, і таких перемог нам всім давно не вистачало.

“Учора наші хлопці продемонстрували справжній патріотизм, справжній професіоналізм, відданість справі, вірність своїм уболівальникам”, - додала вона.

Ю.Тимошенко зауважила, що лише можна уявити, через яке сталеве напруження нервів та тяжкі тренування довелося пройти нашій команді, щоб показати такий гарний результат. В той же час, наголосила вона, наша збірна об‘єднала мільйони вболівальників на стадіонах, біля екранів телевізорів, вона об‘єднала Схід та Захід.

“Не боюся повторити, що я пишаюся нашими футболістами! Я пишаюсь Шевою, який підтвердив звання найкращого українського бомбардира, пишаюсь маленьким хлопчиком, якого показали на весь світ і який так щиро радів перемозі! Такого патріотизму, такого піднесення в країні не було дуже і дуже давно. І за це вам, шановні українські футболісти, особлива і окрема подяка”, - написала Ю.Тимошенко.

За її словами, всьому світові стало зрозуміло, що українці - велика нація, спроможна на фантастичні результати.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1.