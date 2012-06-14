Яценюк: з терористами можна вести переговори, а з "регіоналами" - ні

Про це він заявив у програмі «Вечір з Миколою Княжицьким» на телеканалі ТВі.

Звертаючись до В.Януковича, секретаря РНБО Андрія Клюєва, він сказав, що в разі, якщо будуть сфальсифіковані вибори, то персонально для кожного з тих, хто при владі, це стане «останньою уже крапкою».

«Абсолютно зрозуміло, що недемократичність виборів – це введення персональних санкцій проти Президента і його оточення, вищих посадових осіб і тих людей, які задіяні сьогодні у корупції і у фальшуванні виборів», - сказав А.Яценюк.

За його словами, на сьогодні уже кандидати-мажоритарники «від партії влади розпочали процес фальшування виборів», оскільки вони «роздають по 100-200 гривень», щоб таким чином скупити голоси виборців.

А.Яценюк переконує, що опозиція буде «боротися за кожен голос і за демократичність цих виборів, бо ми знаємо: якщо вибори будуть демократичні, ми зможемо їх виграти».

Водночас він визнає, що абсолютно демократичними вибори не можуть бути «в силу того, що Юлія Тимошенко та інші опозиційні лідери знаходяться за гратами, куди їх запроторила чинна влада».

«Їх (вибори – УНІАН) можна визнати частково демократичними, якщо буде виконуватися закон», - сказав А.Яценюк.

Відповідаючи на запитання щодо того, що з ним влада хотіла нібито домовитися, але цього не сталося, він заявив: «Навіть з терористами можна вести переговори, з Партією регіонів переговори вести неможливо».

«Про що мені з ними домовлятися? Про те, як вони розкрадають країну, про те, що вони саджають своїх політичних опонентів у тюрму, про те, що вони стали найбагатшими людьми на теренах Європи за останні декілька років? Який у нас може бути предмет розмови з Януковичем і з тими, хто біля нього?» - запитав А.Яценюк.