Депутати пішли поїсти перед тим як усувати губернатора

Сесія Харківської обласної ради сьогодні визнала незадовільною роботу керівництва Харківської державної адміністрації у 2005 році та першому кварталі 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 103 депутати обласної ради, проти – 18.

В обговоренні звіту голови облдержадміністрації Арсена АВАКОВА взяли участь Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, народні депутати України Валерій КАМЧАТНИЙ (голова Харківської облорганізації “Батьківщини”), Дмитро СВЯТАШ (Партія регіонів) та Лілія ГРИГОРОВИЧ (“Наша Україна”).

За словами Л.ГРИГОРОВИЧ, сьогодні харківська влада складає тест на відданість національним інтересам. Вона закликала депутатів відповідно голосувати з усією відповідальністю.

Водночас Д.СВЯТАШ і М.ДОБКІН у своїх виступах зауважили, що діяльність харківської міської та обласної рад, передусім, отримала оцінку на виборах, і депутати мають виходити саме з цього.

У засіданні сесії оголошено перерву, після чого депутати мають намір проголосувати щодо висловлення недовіри губернатору А.АВАКОВУ.