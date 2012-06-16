Євродепутат про голосування в українському парламенті

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції, коментуючи процес ухвалення Верховною Радою України в першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики.

«До цього часу було неможливо голосувати і бути відсутнім у парламенті, тобто це, з моєї точки зору, є неприйнятним», - сказала Р.Хармс.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, наголошується, що у разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною у 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27).

За це рішення проголосували 234 з 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. «За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 депутатів від КПУ, двоє - від Народної партії, шість членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Пізніше член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Володимир Каплієнко заявив, що народних депутатів від його групи, картки яких проголосували за мовний законопроект, не було в сесійній залі на той момент.

11 червня народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрій Одарченко і Степан Курпіль подали до Вищого адмінсуду України позов до парламенту, в якому просять суд визнати за недійсні результати голосування за законопроект «Про засади державної мовної політики» і заборонити профільному комітету Верховної Ради готувати його до розгляду в другому читанні.

За словами С.Курпіля, з'ясувалося, що 5 червня в сесійному залі Верховної Ради голосували ті депутати, які перебували на лікарняному, у відпустках. Насправді ж, як відзначив народний депутат, якщо не враховувати відсутніх, то за скандальний закон проголосувало б лише 172 народні депутати. Тобто при ухваленні законопроекту були порушені процедура голосування, норми Конституції, законів.

Голова Регламентного комітету ВР Володимир Макеєнко заявив, що парламент без порушень прийняв у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики».