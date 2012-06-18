Литвин прогнозує тисячу поправок до мовного законопроекту

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на брифінгу.

В.Литвин нагадав, що відповідно до регламенту ВР народні депутати України завтра до 18 години мають право вносити свої пропозиції та поправки.

«На ранок їх надійшло 447 поправок. Думаю, що їх, судячи з настроїв, буде десь у межах тисячі, можливо дещо менше», - підкреслив В.Литвин.

Він нагадав, що після того профільний комітет має розглянути поправки до даного законопроекту, підготувати порівняльну таблицю, а після того, головне юридичне управління ВР має опрацювати підготовлений до другого читання законопроект «з точки зору юридичної техніки». «На цьому тижні, як дехто пророкував (очевидно йдеться про одного з авторів законопроекту народного депутата Сергія Ківалова, який казав, що 19 червня розглядатиметься «мовний» закон – УНІАН) він розглядатися не може виходячи з вимог і норм регламенту», - підкреслив В.Литвин.