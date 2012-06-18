Тейшейра розказав про свій горе-досвід спілкування з тюремниками

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Я все ще чекаю. Пані Ештон зверталася з такими запитами кілька разів. Ми ще чекаємо», - сказав Ж.Тейшейра.

Він відзначив, що чекає на зустріч з Ю.Тимошенко з серпня минулого року.

«З серпня минулого року я чекаю дозволу на проведення такої зустрічі. І з серпня минулого року кожного разу виникають нові умови і якісь вимоги», - сказав Ж.Тейшейра.

Він також підкреслив, що в середині травня йому сказали, що для зустрічі необхідне запрошення самої Ю.Тимошенко, яке невдовзі було одержане.

«Ті, хто вже відвідували пані Тимошенко, їм не треба було чекати ніякого запрошення. Але вона все ж таки підготувала для мене таке запрошення, і я його 15 травня одержав. А потім представники пенітенціарної служби сказали, що я вже не був на той момент послом, і в Україні інший посол», - сказав Ж.Тейшейра.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Голова представництва ЄС в Україні Ж.Тейшейра не зміг зустрітися з осудженою екс-прем`єр-міністром Юлією Тимошенко, яка проходить курс лікування в Центральній клінічній лікарні № 5 «Укрзалізниці» у Харкові.

За його словами, охорона ЦКЛ вказала на те, що на відвідання Ю.Тимошенко у нього немає дозволу пенітенціарної служби України.