Регіонали знайшли друзів серед партнерів

Про це він заявив сьогодні, 18 червня, коментуючи свій візит до України, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

За словами Б.Ліберадськи, група соціал-демократів домовилась із лідерами Партії регіонів про візит до України членів Європарламенту. «Ці візити мають стати форумом для обговорення питань щодо програми Партії регіонів на майбутніх виборах», - зауважив він.

«Я відвідав дві області: Черкаську та Донецьку, де зустрічався з губернаторами й активістами Партії регіонів. Метою цих зустрічей було ознайомлення членів Партії регіонів з програмою європейських соціал-демократів. Окрім цього, ми обмінювалися думками з українськими партнерами стосовно програмних тем та ідеологічної стратегії Партії регіонів», - повідомив депутат Європарламенту.

Він наголосив на тому, що соціал-демократичні принципи – це робота для всіх, справедлива заробітна плата, дотримання прав людини, свобода особистості, свобода релігії та віросповідання, справедливий розподіл результатів економічного зростання. «Саме ці базові цінності близькі для членів Партії регіонів», - зауважив Б.Ліберадськи.