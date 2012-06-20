У ДУСі кажуть, що влада не їстиме малину по 672 гривні

Ані Президент України, ані інші державні службовці не їстимуть малину по 627 грн ., яку придбало на відкритому тендері Державне підприємство «Гарант-сервіс», стверджує його гендиректор Тамара Козіянчук.

У коментарі для ЗМІ чиновниця заявляє, що закупівлі були здійснені не за кошти державного бюджету, як помилково стверджують деякі видання, а за обігові кошти підприємства. "Це означає, що придбаний товар, в тому числі малина, буде продана клієнтам підприємства за ще більшою ціною. Цю малину використають, здебільшого, для кондитерських виробів, тому обсяг її закупівлі відносно невеликий. Цю малину буде використано на заходах для іноземних дипломатів або на будь-яких інших заходах для приватних замовників підприємства", - заявила Козіянчук.

Гендиректор «Гарант-сервісу» каже, що підприємством були обрані найнижчі цінові пропозиції з усіх наявних - і "якщо хтось готовий запропонувати нижчі ціни – будемо його з нетерпінням чекати на наступному тендері".

Козіянчук закликає представників ЗМІ не перекручувати інформацію про результати тендеру, користуватися офіційними поясненнями та не вигадувати "неправдивих заголовків, які не відповідають дійсності".

Чиновниця також стверджує, що припущення журналістів про закупівлю дорогих ягід для реалізації в їдальнях та буфетах, послугами яких користуються представники влади, не відповідають дійсності: " Ці буфети здійснюють фактичний роздрібний продаж лише двох товарних позицій фруктової групи – яблука та цитрусові".