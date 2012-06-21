Кандидатів у нардепи поміряють «чеснометром»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив координатор цього руху, президент Фундації “Суспільність” Тарас Петрів на прес-конференції у Хмельницькому.

“Наші аналітики протягом кількох місяців досліджували 450 діючих народних депутатів за шістьма критеріями, які ми сформували дещо гумористично: “тушка”, правопорушник, корупціонер, брехун, “кнопкодав”, прогульник. Це допоможе виборцю на прийдешніх парламентських виборах відсіяти нечесних обранців”, - вважає він.

Експерт переконаний, що сьогодні у суспільстві, як ніколи, є запит на чесних політиків. На його думку, новий склад парламенту має стати ефективною платформою суспільних змін або бути недовговічним.

“Українські виборці повинні стати пильними спостерігачами, як це було у грі між збірними України та Англії з футболу: вчасно сигналізувати про порушення правил гри суб’єктів виборчого процесу”, - наголосив Т.Петрів.

Він також зауважив, що рух “Чесно” впливатиме на об’єднану опозицію до тих пір, поки не будуть прийняті базові критерії оцінювання кандидатів у народні депутати.

“Ми працюватимемо з ними (опозицією - УНІАН) впритул. Я не можу собі уявити ситуації, за якої опозиція не могла б не прийняти хоча б одного з критеріїв руху “Чесно”: до прикладу, відповідність задекларованих доходів та майна способу життя чи непричетність до корупційних дій”, - зазначив він.

Разом з тим Т.Петрів запевнив, що рух “Чесно” не підтримує жодної політичної сили і немає особливого ставлення до провладної партії чи опозиції.

Довідка УНІАН. Громадянський рух “Чесно” започатковано групою зацікавлених активістів спільно з представниками партнерства “Новий Громадянин”. Рух утворився 29 жовтня 2011 року під час акції “Фільтруємо парламент за 24 години” - рівно за рік до чергових парламентських виборів в Україні.