Політолог: українська гуманітарна політика надмірно політизується

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час круглого столу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

Він відзначив, що при цьому на перший план виходять штучні конфлікти, які, водночас, виконують функції передвиборчої технології.

В.Фесенко наголосив, що державна політика має бути спрямована на консолідацію суспільства та формування сучасної спільної ідентичності. «На жаль, нинішня партійна політика в гуманітарній сфері спрямована саме на провокування гуманітарних розколів», - додав він.

Також серед проблем у гуманітарній сфері В.Фесенко назвав напругу між владою і частиною гуманітарної еліти.

У свою чергу заступник директора з наукової роботи Інституту культурології Національної академії мистецтв України Віктор Щербина висловив переконання, що потрібно розмежовувати план першочергових заходів з ліквідації проблем у гуманітарній сфері України та саму стратегію її розвитку.

«Стратегування має виражати бачення можливостей. Тобто, обумовлені ними ризики, необхідні інструменти та керування цими ризиками», - сказав він і додав, що в центрі стратегії повинна бути певна концептуальна модель формування гуманітарного середовища.

«Завдання національної гуманітарної стратегії не в сенсі тексту, а в сенсі спільної мети – навчитися формувати спільноту особистостей, а не спільноту персон», - наголосив зі свого боку директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.