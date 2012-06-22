Гриценко пояснив, чому у них з Кличком не склалося

Переговори між партією Анатолія Гриценка «Громадянська позиція» та партією «УДАР» Віталія Кличка закінчились неуспіхом, тому що Віталій Кличко має занадто високі політичні амбіції. Про це Анатолій Гриценко заявив в ефірі «5 каналу».

«Переговори з Кличком, насправді, закінчилися неуспіхом, і це не наша проблема. Очевидно, що у Віталія вже така зірочка загорілася, він бачить себе Президентом і думає, що він вже спіймав Бога за бороду», – заявив Гриценко.

Анатолій Гриценко запевнив, що партію «Громадянська позиція» в об’єднаній опозиції не використовуватимуть для критики політичної сили Віталія Кличка.

Гриценко пояснив, що самостійно не балотується у Верховну Раду по мажоритарному округу, адже він є лідером партії, і це, з його боку, означало би, що він не вірить у свою політичну силу.

«Я з самого початку говорив, що не пішов би як голова партії по Голосіївському округу, де живу, де в мене рейтинг найвищий. Якби не був головою партії, тоді можна було б. Оскільки голова партії піде, сховається в округ – це сигнал для партії, що все, лідер не вірить»