Янукович поклав квіти до могили Невідомого солдата

Сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, Президент України Віктор Янукович поклав квіти до могили Невідомого солдата у столичному парку Вічної слави.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Разом із В.Януковичем участь у церемонії взяли голова Верховної Ради Володимир Литвин, прем’єр-міністр Микола Азаров, голова КМДА Олександр Попов, голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, урядовці, представники громадських організацій, духовенства, ветерани Великої Вітчизняної війни. Присутні вшанували пам`ять полеглих хвилиною мовчання. Рота Почесної варти пройшла перед монументом урочистим маршем.

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