Експерт думає, що Кличко робить самогубний крок

Виступати проти київського референдуму, на який винесено питання соціальних гарантій, захисту історичного центру міста й створення механізмів щодо посилення безпеки киян, – «політично неправильний хід». Як повідомляє сайт "Ура-Информ", так прокоментував заяву фракції «УДАР Віталія Кличка» в Київраді політолог Кость Бондаренко.

На думку політолога, це «рішення може свідчити або про серйозний прорахунок політтехнологів УДАРу, або про існування якихось зобов`язань у керівництва політичної сили, причому зобов`язань настільки серйозних, що на карту була поставлена підтримка Кличка серед частини його прихильників», – зазначив Кость Бондаренко.

«Питання, винесені на референдум, мають серйозну підтримку серед жителів міста. Це не дивно: хто, скажіть, буде виступати проти гарантованих муніципальних доплат педагогам, виплат малозабезпеченим? Дивно, що напередодні виборів до Верховної Ради, куди блок Кличка проходить, в основному, за підтримки киян, його політична сила виступила проти референдуму. Це прорахунок політтехнологів», – зазначив Кость Бондаренко.

Політолог додав, що «в Києві існує багато тем, на яких Кличко може підвищити свою популярність. Боротьба з референдумом – не така тема».

На його думку, політичні опоненти Кличка напевно скористаються цим прорахунком, щоб знизити його рейтинг напередодні виборів. «Це буде неважко, оскільки народ не розуміє політиків, які виступають проти посилення соціальних гарантій», – зазначив Кость Бондаренко.

У той же час він не виключив, що «піти на такий, по суті, самогубний крок Кличка змусили, можливо, якісь зобов`язання перед тими, хто не зацікавлений у проведенні референдуму. Але в такому випадку це мають бути дуже серйозні зобов`язання», – сказав Кость Бондаренко.

Нагадаємо, що третім питанням, винесеним ініціативною групою на референдум, є питання «Чи схвалюєте Ви основні проектні рішення нового Генерального плану розвитку Києва?». Зокрема, йдеться про захист від забудови дніпровських схилів і територій, прилеглих до Києво-Печерської лаври і Софії Київської, дотримання відповідних рекомендацій ЮНЕСКО, реставрацію історичних будівель без збільшення їх висоти, заборону будівництва більше дев`яти поверхів в історичній частині Києва, збільшення на 20% площ парків, бульварів і скверів в розрахунку на одного жителя з урахуванням прогнозу приросту населення.

Експерти сходяться в думці, що імплементувати рішення киян саме стосовно третього питання столичній владі буде найважче. «Те, що Попов відчуватиме серйозну протидію, аж до саботажу з боку окремих депутатів, політичних сил Київради, точніше бізнес-груп, що стоять за ними, у мене не викликає сумнівів. Уже сьогодні можна простежити певні кроки забудовників, які через політиків намагаються дискредитувати як сам референдум, так і запропоновані питання – вважає, зокрема, керівник Інституту медіа-моделювання та політико-економічного аналізу «Перспектива» Євген Черненко.

20 червня фракція «УДАР Віталія Кличка» в Київраді заявила, що має намір в судовому порядку оскаржити призначення референдуму, якщо таке станеться: «Відповідно до закону, рішення про призначення референдуму в столиці має прийняти Київська міська рада. Якщо таке рішення буде прийнято, воно без сумніву буде оскаржено в суді», – наголошується в заяві фракції.