Адвокат каже, що Іващенка, замість лікарні, забезпечили новим ліжком

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко.

За його словами, днями В.Іващенка обстежувала група як незалежних лікарів, так і лікарів МОЗ, після чого останні порекомендували керівництву слідчого ізолятора забезпечити колишнього військового високопосадовця ортопедичним ліжком у камері.

«Вчора я зустрічався із своїм підзахисним і він повідомив мені, що йому вчора до камери принесли це ліжко», - сказав Б.Нечипоренко, зауваживши, що у четвер дружина В.Іващенка передала чоловікові призначені ліки, у тому числі вітаміни, однак станом на п’ятницю він їх ще не отримав.

Напевно, сьогодні йому їх мають передати, припустив адвокат.

Він також зауважив, що за рекомендацією лікарів його підзахисному призначено крапельниці, які йому робитимуть у медчастині СІЗО.

«Тобто, Іващенка водитимуть на процедури, а потім повертатимуть до камери замість того, щоб у нормальний спосіб помістити його на лікування», - зазначив адвокат.

Б.Нечипоренко додав, що В.Іващенко перебуває у камері вдвох - із ще одним заарештованим.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.