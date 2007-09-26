НУ-НС дозволили привести Ющенка до суду

Київський окружний адміністративний суд задовольнив клопотання блоку "Наша Україна – Народна самооборона" про залучення у якості третьої особи без самостійних позовних вимог Президента України Віктора Ющенко у справі за позовом "НУ-НС" до ЦВК, в якій блок оскаржує постанову ЦВК щодо визнання дій Президента як агітації за "НУ-НС". Дане клопотання було задоволено в ході попереднього судового засідання.

Водночас суд також задовольнив клопотання ЦВК про залучення в якості третьої особи без самостійних позовних вимог представників Соцпартії, скарга якої на дії Президента стала підставою винесення ЦВК постанови, яку оскаржив блок "НУ-НС".

Завтра о 9:00 розпочнеться слухання справи по суті, а про ухвалення остаточного рішення у даній справі буде повідомлено додатково.

РБК-Україна