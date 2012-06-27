Опозиційні сили "без жодних проблем" поділили Прикарпаття

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив заступник голови ВО «Батьківщина», народний депутат України Іван Кириленко.

За його словами, об’єднана опозиція уже погодила чотирьох кандидатів у мажоритарних округах на виборах до парламенту. «Ще три кандидатури (на Прикарпатті утворено 7 виборчих мажоритарних округів. – УНІАН) ми із своїми колегами ще радимось», - зауважив політик і додав: «Нам треба не помилитись з вибором».

Водночас він наголосив, що опозиційні сили без жодних проблем погодили між собою квоти. За його словами, всі кандидати від опозиції будуть відомі після з'їзду.

«З’їзд – за 90 днів до виборів, - сказав І.Кириленко.- На початку серпня, думаю, вже будуть остаточно відомі кандидати на всіх семи округах на Івано-Франківщині».