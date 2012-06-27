Кличко розраховує на українців за кордоном

Про це заявив лідер партії Віталій Кличко під час робочого візиту у Чернівецьку область, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Сьогодні, за неофіційними даними, близько 8 мільйонів українців працюють за кордоном – не на економіку своєї країни, а на економіки інших. Вони не ототожнюють своє майбутнє з Батьківщиною. Не секрет, що нинішній владі було б навіть краще, аби частина українців виїхала за кордон – бо так їй буде легше красти. Ми зробимо все можливе для того, щоб захистити голоси закордонних українців, та повернути трудових мігрантів додому», – наголосив В.Кличко.

Він додав, що «УДАР» розраховує на підтримку українців, які працюють за кордоном. «В партії у нас є спеціальний департамент, що підтримує контакти з діаспорою та трудовим мігрантами. Я закликаю усіх закордонних українців не бути байдужими, представників діаспори – моніторити хід виборчої кампанії, а тих, хто працює за кордоном – не ігнорувати вибори, прийти на дільниці та проголосувати за повернення країни на демократичний шлях розвитку», - наголосив В.Кличко.

Політик також зауважив що «УДАР» прагне змінити ганебне ставлення до українців за кордоном як до потенційних емігрантів та порушників закону. «Для того, щоб змінити ставлення європейців до нас, ми повинні в першу чергу змінити ситуацію всередині своєї країни. Подолати корупцію, надати людям можливість працювати та отримувати гідну зарплатню, навчатися та відкривати для себе світ. Коли все це буле зроблено, Європа подивиться на нас іншими очима», – сказав лідер «УДАРу».