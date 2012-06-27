Тимошенко делегувала Немирю в Брюссель

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, Г.Немиря представить європейським лідерам доповідь щодо ситуації в Україні.

У саміті візьмуть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, президент Європейської ради Герман ван Ромпей та інші.

До складу ЄНП входять 73 партії з 40 країн, у тому числі керівники 16 країн Європейського Союзу та 7 країн, які не є членами ЄС, а також 13 членів Єврокомісії. ЄНП має найбільшу фракцію в Європейському парламенті.