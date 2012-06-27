Тимошенко делегувала Немирю в Брюссель
10:56, 27 червня 2012Політика
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Юлія Тимошенко уповноважила свого заступника Григорія Немирю представляти "Батьківщину" на саміті Європейської народної партії, який відбудеться 28 червня у Брюсселі.
|Немиря поїде на саміт за участю Меркель і Баррозу
Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, Г.Немиря представить європейським лідерам доповідь щодо ситуації в Україні.
У саміті візьмуть участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, президент Європейської ради Герман ван Ромпей та інші.
До складу ЄНП входять 73 партії з 40 країн, у тому числі керівники 16 країн Європейського Союзу та 7 країн, які не є членами ЄС, а також 13 членів Єврокомісії. ЄНП має найбільшу фракцію в Європейському парламенті.
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