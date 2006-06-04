У Берліні відкрився музей телебачення, повідомляє сайт Інституту масової інформації.

Постійна експозиція присвячена 53-річній історії телебачення в Західній і Східній Німеччині. Також у музеї можна буде побачити передачі, які були найбільш популярними за весь час існування ТБ в Німеччині.

Музей розташувався в комплексі Sony-Center на Потсдамер Платц, де вже міститься німецький Музей кіно. Згідно із заявою дирекції, він є єдиним музеєм такого роду в Європі.