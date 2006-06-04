У Берліні відкрився музей телебачення
14:50, 04 червня 2006Політика
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Він є єдиним у Європі
У Берліні відкрився музей телебачення, повідомляє сайт Інституту масової інформації.
Постійна експозиція присвячена 53-річній історії телебачення в Західній і Східній Німеччині. Також у музеї можна буде побачити передачі, які були найбільш популярними за весь час існування ТБ в Німеччині.
Музей розташувався в комплексі Sony-Center на Потсдамер Платц, де вже міститься німецький Музей кіно. Згідно із заявою дирекції, він є єдиним музеєм такого роду в Європі.
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