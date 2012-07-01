Симоненко божиться, що живе у будинку сина

Про це П.Симоненко заявив у суботу в ефірі «5 каналу», коментуючи інформацію про маєток та державну дачу, де він начебто живе.

Він наголосив, що цей будинок зведений за «чесно зароблені кошти» його сина. «Він купив цей будинок. 12 років стояла лише коробка, і за 10 років він привів його до ладу. Це будинок мого сина», - сказав П.Симоненко.

Лідер КПУ наголосив, що цей будинок йому не належить. Він зауважив, що будинок свого часу був придбаний за невеликі кошти у селі, за межами Києва.

П.Симоненко визнав, що свого часу він справді мешкав на державній дачі, яка є старим дерев'яним будиночком 50-х років. «Я звідти виїхав. І виділили мені її, коли у мене були проблеми зі здоров’ям. Тоді вважали це за можливе надати її як керівнику фракції», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, нещодавно у ряді ЗМІ з’явилися фотографії розкішного будинку, який начебто належить П.Симоненку.