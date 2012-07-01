Президент Польщі передав слова підтримки Тимошенко
20:42, 01 липня 2012Політика
1078 0
Президент Польщі Броніслав Коморовський передав слова підтримки лідеру партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко.
|Броніслав Коморовський зустрівся з опозицією
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це Президент Польщі заявив під час зустрічі з лідерами опозиції: головою ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, заступником голови партії «Батьківщина» Григорієм Немирею, Анатолієм Гриценком, Борисом Тарасюком та Віталієм Кличком.
«Президент Польщі попросив мене передати слова підтримки Юлії Тимошенко», - повідомив Г.Немиря.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter