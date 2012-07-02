У Ющенка відхрещуються від співпраці з піарниками регіоналів

Прес-секретар екс-президента Віктора Ющенка Ірина Ванникова заперечує співпрацю з PR-агентством Fleishman-Hillard. Про це вона заявила в коментарі Тижню.

«Про PR-агентство я взагалі нічого не знаю, при тому, що всі медіа, всі медійні запити проходять через мене. До мене ніхто не звертався із цього PR-агентства. І ми, я маю на увазі команду Віктора Ющенка, із запитами щодо співпраці до агентства також не зверталися», – заявила Ванникова.

За словами прес-секретаря, співпраця з іноземними ЗМІ та екс-президентом відбувається безпосередньо через неї.

«В такому ключі я вже працюю 5 років», – зазначила вона.

Водночас Ванникова додала, що Ющенко не збирається їхати до Парижа.

Нагадаємо, за інформацією кореспондента Тижня, за кордоном екс-президент Віктор Ющенко користується супроводом комунікаційної фірми - Fleishman-Hillard, яка водночас обслуговує і Партію регіонів. На підтвердження цього Тиждень має копії відповідних листів Fleishman-Hillard.