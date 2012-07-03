Єврокомісія сподівається на спрощення віз для України

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції речник комісара ЄС з питань внутрішніх справ Мікелє Черконе.

“Ми сподіваємося досягнути фінального рішення на рівні Комісії наступними днями”, - сказав він.

“Це дуже конкретне рішення, це сприятиме контактам між людьми, і це саме те, що ми хочемо просувати”, - додав М.Черконе.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні віце-президент Єврокомісії, відповідальна за питання юстиції, фундаментальних прав та громадянства, Вівіан Редінг блокує подальше спрощення процедури оформлення віз з Україною через стурбованість ситуацією з правами людини в Україні. Сьогодні ж проти цих змін висловився Президент Комітету із закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок.

Пропозиція щодо внесення змін до угоди про спрощення візового режиму між Україною та ЄС вже готова, однак перед підписанням, потребує затвердження Єврокомісією, а потім – Радою ЄС. Разом з тим, оскільки рішення Єврокомісією приймаються колегіально, то через позицію В.Редінг проект угоди не може бути переданий на затвердження Ради ЄС.

Україна та ЄС завершили переговори про внесення змін до угоди про спрощення візового режиму у грудні минулого року.

Зміни до угоди про спрощення візового режиму передбачають, зокрема, розширення категорій осіб, яким візи оформлюватимуться за спрощеною процедурою.