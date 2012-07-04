Біля Українського дому постраждало десятеро міліціонерів

Про це УНІАН повідомили в УЗГ МВС України.

«Більше 10 травмованих працівників міліції - саме стільки правоохоронців сьогодні звернулися за медичною допомогою до лікарів. Травми різних ступенів міліціонери отримали під час охорони громадського порядку поблизу Українського дому», - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що «на неодноразові попередження співробітників міліції про припинення порушень правопорядку, учасники акції не звертали уваги і продовжували бити палицями, кидати пляшки з водою, хапати за формений одяг, вихоплювати фрагменти захисного спорядження та зривати шоломи».

При цьому в УЗГ повідомляють, що «правоохоронці, з огляду на ситуацію, що склалася, були вимушені, як крайній захід, застосувати спеціальні засоби».

«Окрім того, було травмовано одного із працівників ДАІ. Інцидент стався саме тоді, коли офіцер попросив прибрати транспортний засіб, який було припарковано у невстановленому місці з порушенням правил дорожнього руху. За кермом автомобіля знаходився один з народних депутатів, який проігнорував законну вимогу правоохоронця. Натомість почав рух в бік сходів Українського дому, під час якого скоїв наїзд на офіцера ДАІ. На місце події було викликано карету швидкої допомоги, офіцеру надано першу медичну допомогу та госпіталізовано з попереднім діагнозом – перелом ноги. Учасники акції таке демонстративне порушення правил дорожнього руху підтримали, створивши «живий коридор» для проїзду автівки та заважаючи працівникам ДАІ зупинити автомобіль», - зазначається в повідомленні. .

Враховуючи те, що в зібраних матеріалах вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 345 Кримінального Кодексу України - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, матеріали направлено прокурору Шевченківського району міста Києва для прийняття рішення.