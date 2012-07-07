Мер Рівного запросить Колесніченка на 70-річчя УПА

Як передає кореспондент УНІАН, про це міський голова заявив під час позачергової сесії міської ради, яка зібралася для ухвалення звернення до Президента Віктора Януковича з проханням заветувати мовний закон.

Згадування про В.Колесніченка виникло після того, як депутат від ВО «Свобода» Олександр Лащук запропонував прийняти ще й заяву до громадськості Рівненщини у зв’язку з тим, що цей народний депутат нещодавно звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою заборонити проведення у Рівному літературно-мистецького конкурсу з нагоди 70-річчя УПА і притягти до кримінальної відповідальності його ініціаторів. Оскільки безпосереднім ініціатором конкурсу є заступниця міського голови Галина Кульчинська, представник ВО «Свобода» запропонував звернутися за підтримкою до громадськості з цього приводу.

Однак В.Хомко відповів, що не потрібно у даному випадку апелювати до громадськості, бо «ми нікого не боїмося і самі себе зможемо захистити». За його словами, офіційно відповісти В.Колесніченку можна буде після завершення перевірки прокуратурою області.

Натомість В.Хомко повідомив, що міська рада збільшить фінансування заходів на відзначення 70-річчя УПА, а він особисто має намір запросити В.Колесніченка на святкування і подарувати йому футболку із зображенням вояка УПА.