Депутати вимагають розслідувати придушення акції протесту в Черкасах

Народний депутат Ірина Геращенко заявила, що разом Миколою Томенком та рядом депутатів від Черкащини звернулася до Генеральної прокуратури щодо придушення міліцією мирної акції за мову в Черкасах.



Про це вона сказала в ефірі «Шустер lіve».



Народний депутат України Володимир Олійник (фракція Партії регіонів), який колись був мером Черкас зазначив, що також звернувся в Генеральну прокуратуру з цього приводу.



«Я цікавився цією інформацією, є дві точки зору: одні кажуть про існування рішення суду про заборону акції і виконавче провадження, інші говорять про перевищення повноважень працівниками міліції», - зазначив він. При цьому додав: «Я, відповідно, звернувся в Генеральну прокуратуру, щоб це було предметом перевірки, а не спекуляцій. Треба перевірити і дати правову оцінку».



І.Геращенко наголосила: «Я як черкащанка хочу сказати, що соромно дивитися на те, що відбувається на Батьківщині Шевченка». Вона зазначила, що мало вірить в ефективність дій Генпрокуратури з цього приводу. За її словами, можна спрогнозувати, що «буде написано, що захисники української мови порушували права, а міліція була права».



Лідер «Свободи» Олег Тягнибок нагадав про сутички учасників акції проти ухвалення «мовного» закону з «Беркутом» в Києві і наголосив, що в Києві «п'ять кримінальних справ відкриті не проти працівників «Беркуту», які незаконно почали розганяти мітингувальників, які мали дозвіл на проведення акції біля Українського дому». За його словами, водночас «проти представників «Беркуту» немає жодної кримінальної справи».



Представник Президента України у Верховній Раді Юрій Мірошниченко зазначив, що Віктор Янукович «втрутиться» і в ситуацію щодо подій в Києві, в Черкасах, щоб було проведене об’єктивне розслідування.