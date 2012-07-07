Ющенко нагадує українцям, що вони - «не хохли і не малороси»

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ющенко сказав сьогодні на форумі демократичних сил, де заявили про своє об’єднання «Наша Україна», УНП та КУН.

В.Ющенко зауважив, що сьогодні в державі піддається анафемі все українське.

«Все, що називається словом «українське» сьогодні знаходиться під анафемою – твоя мова, твоя культура, твоя книжка, фільм, твоя церква», - сказав він.

Він підкреслив, що демократичні сили мають забути про образи, непорозуміння, і не допустити розколу країни, який також сьогодні нав’язується.

Екс-президент зауважив, що питання мови, питання церкви, які сьогодні порушуються в країні, це реалізація антиукраїнського плану з ліквідації української незалежності.

Сьогодні, за словами В.Ющенка, найбільш актуальним гаслом для України має бути гасло: «Збережемо Україну».

«Ми не хохли, ми не малороси, ми – нація, яка може дати відповідь на будь-яке внутрішнє питання розвитку, тільки не треба нам творить протистоянь», - сказав В.Ющенко.