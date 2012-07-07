Ющенко нагадує українцям, що вони - «не хохли і не малороси»
Колишній Президент України, лідер «Нашої України» Віктор Ющенко закликає демократичні сили об’єднатися заради захисту всього українського та незалежності держави.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ющенко сказав сьогодні на форумі демократичних сил, де заявили про своє об’єднання «Наша Україна», УНП та КУН.
В.Ющенко зауважив, що сьогодні в державі піддається анафемі все українське.
«Все, що називається словом «українське» сьогодні знаходиться під анафемою – твоя мова, твоя культура, твоя книжка, фільм, твоя церква», - сказав він.
Він підкреслив, що демократичні сили мають забути про образи, непорозуміння, і не допустити розколу країни, який також сьогодні нав’язується.
Екс-президент зауважив, що питання мови, питання церкви, які сьогодні порушуються в країні, це реалізація антиукраїнського плану з ліквідації української незалежності.
Сьогодні, за словами В.Ющенка, найбільш актуальним гаслом для України має бути гасло: «Збережемо Україну».
«Ми не хохли, ми не малороси, ми – нація, яка може дати відповідь на будь-яке внутрішнє питання розвитку, тільки не треба нам творить протистоянь», - сказав В.Ющенко.