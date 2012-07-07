Патріарх Кирил зібрався до Києва

Патріарх Московський і всієї Русі, предстоятель РПЦ Кирил приїде до Києва на День рівноапостольного князя Володимира.

Про це Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон Донецької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату повідомив учора на зустрічі з журналістами.

«До Києва візит Патріарха Кирила намічено на 28 липня, на святкування князя», - сказав митрополит.