Патріарх Кирил зібрався до Києва
14:03, 07 липня 2012Політика
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Патріарх Кирил приїде до Києва 28 липня.
Патріарх Кирил запланував візит
Патріарх Московський і всієї Русі, предстоятель РПЦ Кирил приїде до Києва на День рівноапостольного князя Володимира.
Про це Митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон Донецької Єпархії Української православної церкви Московського патріархату повідомив учора на зустрічі з журналістами.
«До Києва візит Патріарха Кирила намічено на 28 липня, на святкування князя», - сказав митрополит.
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