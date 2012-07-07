Луценко каже, що його катують голодом

Головуюча у судовому засіданні у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в незаконній організації стеження у рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка суддя Ганна Медушевська відмовилася ще раз викликати на допит в судове засідання прокурорів В’ячеслава Перча та Галину Климович, які не з’явилися сьогодні за викликом суду.

Як передає кореспондент УНІАН, головуюча поставила до відома учасників процесу, про те, що від вказаних осіб надійшли телеграми стосовно того, що вони перебувають за межами Києва і не можуть прибути в суд, а тому просили оголосити свідчення, які вони надавали раніше.

Такий перебіг подій викликав протест як з боку захисту, так і з боку Ю.Луценка, які нагадували, посилаючись на норми КПК, що і адвокати і підсудні мають право поставити свідкам запитання в судовому засіданні.

Крім того, Ю.Луценко нагадав головуючій про те, що Європейський суд з прав людини вже визнав порушення, які були вчинені щодо нього.

«Ви вже програли одну справу в Європейському суді. Якщо ви згрішили раз, не будьте рецидивістом у цій справі… Якщо будете злочинницею, будьте нею. Відсутність свідків в Києві не є причиною неявки. Що свідкам тепер треба ночувати з вами, щоб ви переконалися, що вони з’являться? Я закликаю вас залишитись хоча би людиною, якщо ви не можете бути суддею», - сказав Ю.Луценко.

Натомість, заслухавши думки сторін-учасниць процесу, суддя вирішила оголосити протоколи допитів В.Перча та Г.Климович.

Такі дії викликали чергове обурення з боку адвокатів Ю.Луценка та в нього самого. В результаті чого всі вони попросили занести до протоколу судового засідання протест на дії головуючої, зокрема вказавши, що вона оголошує копії протоколів допиту осіб, які, як виявилося, були допитані у справі щодо отруєння В.Ющенка, а не у справі за обвинуваченням Ю.Луценка.

У свою чергу Г.Медушевська зробила зауваження підсудному, що той намагається перервати її. Так само вона зробила зауваження народному депутату Андрію Шевченку, який перебував у залі засідання, і закликав її дотримуватися норм законів.

Водночас, Ю.Луценко попросив суддю оголосити годинну перерву на обід, оскільки він з 6 ранку нічого не їв, втім суддя оголосила про 10-хвилинну перерву, на що Ю.Луценко роздратовано вигукнув: «Які 10 хвилин?! У мене проблеми зі шлунковим трактом, Я на ногах з 6 години ранку без обіду! Чому мене кожен день мають катувати?!».

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують у тому, що у 2009 року на посаді міністра він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка – організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як ідеться в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».

За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі В.Сацюка.