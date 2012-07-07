Азаров порадив українцям «не перейматися» через газ: розберемося

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що держава споживатиме стільки російського газу, скільки потрібно для житлово-комунального господарства, сільського господарства і на підготовку до зими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив сьогодні журналістам у Криму.

«Ми споживатимемо стільки газу, скільки потрібно для житлово-комунальної галузі, для народного господарства і підготовки до зими. І ні на один мільярд більше. А та цифра, яка була закладена в цьому скандальному договорі, хай буде на совісті того, хто підписував цей контракт з української сторони», - сказав М.Азаров, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН, чи існують на сьогодні в України фінансові зобов'язання перед Росією за недобір газу.

Прем'єр-міністр заявив також, що газове питання, можливо, обговорюватиметься серед інших тем 12 липня на засіданні Міждержавної Українсько-російської комісії під головуванням президентів двох країн Віктора Януковича і Володимира Путіна.

«Розберемося. Мають відбутися 12 числа переговори з російською стороною на рівні президентів, нещодавно у мене були переговори з моїм колегою. Знайдемо ми спільну мову з усіх питань, не треба перейматися через це», - сказав глава українського уряду.