Депутати від БЮТ стерегли Тимошенко всю ніч

Як пише у своєму Fаcebook бютівець Віктор Уколов, на дев'ятому поверсі, де лікується Тимошенко, чекає пів-фракції, повідомляє Українська правда.

"Причина - хвору жінку, на виконання політичного замовлення влади, хочуть потягнути до суду. При цьому навіть судмедекспертиза ще не закінчена, хоч і вона виглядає абсурдною. Вони поспішають з другою справою, бо перша розвалиться у Європейському суді", - додав він.

Як відомо, сьогодні у Харкові має відбутися чергове судове засідання у справі по ЄЕСУ.