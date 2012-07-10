Депутати від БЮТ стерегли Тимошенко всю ніч
08:43, 10 липня 2012Політика
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Депутати від БЮТ-Батьківщини провели всю ніч у харківській лікарні «Укрзалізниці», де перебуває екс-прем'єр Юлія Тимошенко.
Бютівці в лікарні Тимошенко. Фото Віктора Уколова
Як пише у своєму Fаcebook бютівець Віктор Уколов, на дев'ятому поверсі, де лікується Тимошенко, чекає пів-фракції, повідомляє Українська правда.
"Причина - хвору жінку, на виконання політичного замовлення влади, хочуть потягнути до суду. При цьому навіть судмедекспертиза ще не закінчена, хоч і вона виглядає абсурдною. Вони поспішають з другою справою, бо перша розвалиться у Європейському суді", - додав він.
Як відомо, сьогодні у Харкові має відбутися чергове судове засідання у справі по ЄЕСУ.
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