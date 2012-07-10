На суд над Тимошенко приїхав Кокс

Як передає кореспондент УНІАН, П.Кокс зайшов до зали судових засідань разом із групою своїх консультантів.

Також у цей час до зали судових засідань продовжують підходити народні депутати від БЮТ.

Крім того, на процесі присутні представники дипломатичного корпусу деяких країн, зокрема Польщі.

Як повідомляв УНІАН, П.Кокс разом із колишнім Президентом Польщі Олександром Квасневський здійснюють від імені Європарламенту моніторинг судових засідань у справі Ю.Тимошенко.